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عاجل.. لأول مرة في التاريخ.. الأذان يصدح في مقر رئيس وزراء اسكتلندا (فيديو)

شهر رمضان
تعبيرية
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في خطوة لا مثيل لها في تاريخ البلاد، صدح الأذان في "بوت هاوس"، مقر رئيس الوزراء في اسكتلندا، حمزة يوسف، الذي تعود أصوله لأسرة مسلمة. اضافة اعلان
ونشر يوسف مقطع فيديو للشيخ رباني، وهو يرفع الأذان في مقر إقامة رئيس الوزراء، بينما وقف الضيوف منصتين باهتمام.
وعلق قائلاً: "يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع دعوة للصلاة"، موضحًا أن هذه اللقطة ربما تكون المرة الأولى التي يتم فيها رفع أذان المسلمين للصلاة في "بوت هاوس" مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية.

من هو حمزة يوسف؟

يذكر أن حمزة يوسف، الذي شغل منصب عضو في البرلمان الاسكتلندي عن جلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي جلاسكو بين عامي 2011 و2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض في الحكومة الاسكتلندية.
وتعود أصوله إلى جلاسكو، حيث ولد لأب باكستاني وأم كينية، وصلا إلى المملكة المتحدة خلال الستينيات.
ودرس السياسة في جامعة جلاسكو وحصل على الماجستير عام 2007. أثناء وجوده في الجامعة كان رئيسًا لاتحاد الطلاب المسلمين بالجامعة.
ومنذ سن مبكرة، شارك يوسف في العمل المجتمعي، بدءًا من المنظمات الشبابية إلى جمع التبرعات الخيرية.
وكان المتحدث الإعلامي المتطوع لجمعية الإغاثة الإسلامية الخيرية، وعمل في الإذاعة المجتمعية لمدة 12 عامً.
وفاز يوسف بنسبة 52 بالمئة من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها وهو يعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الاسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

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