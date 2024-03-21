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نصيحة غالية.. "الخثلان" مضى من شهر رمضان الثلث فماذا نحن فاعلون؟ (فيديو)

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية بعدما مضى من شهر رمضان الثلث.اضافة اعلان

مضى من شهر رمضان الثلث فماذا نحن فاعلون؟

وعلى حسابه في منصة إكس، أشار إلى أنه مضى من شهر رمضان الثلث، والثلث كثير، وأنه ينبغي على المسلم أن يغتنم ما تبقى من أيامه ولياليه.
 وأوضح أن الله عز وجل وصف أيام هذا الشهر بقوله: "أيامًا معدودات" فهي سرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها، وهذه الأيام فرصة لأن يتفقد الإنسان نفسه ويحاسبها ويتزود بزاد التقوى.

شهر رمضان شهر الجود والإحسان

وأكد أن شهر رمضان، هو شهر الجود والإحسان، وقد كان النبي ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرِيل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة".
ولئن كان الجود والإنفاق في وجوه البر محمودًا في كل وقت، إلَّا أنه يتأكد في هذا الشهر المبارك، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام".

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