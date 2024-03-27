طرائف رمضانية.. أغرب رد من الأعرابي "المفطر" على عمر بن عبدالعزيز

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كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة أن يصلي في رمضان الصلوات الخمس كلها في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينما هو يصلي العصر رأى أعرابيًّا يأكل بجانب قبر الرسول، فدنا منه فقال له: أمريض أنت؟!

قال: لا.

قال: أعلى سفر؟

قال: لا.

قال: فما لك مفطر والناس صائمون؟!

قال الأعرابي: إنكم تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن وجدته لا أدعه يفلت مني.

ثم أنشد:

ماذا تقـول لبائـس متوحـد كالوعل في شعب الجبال يقيم

يصطاد أفراخ القطـا لطعامـه وبنـوه أنضاء الهموم جثـوم

والقوم صاموا الشهر عند حلوله لكنـه طول الحيـاة يصـوم