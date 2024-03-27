طرائف رمضانية.. أغرب رد من الأعرابي "المفطر" على عمر بن عبدالعزيز

كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة أن يصلي في رمضان الصلوات الخمس كلها في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينما هو يصلي العصر رأى أعرابيًّا يأكل بجانب قبر الرسول، فدنا منه فقال له: أمريض أنت؟!
قال: لا.
قال: أعلى سفر؟
قال: لا.
قال: فما لك مفطر والناس صائمون؟!
قال الأعرابي: إنكم تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن وجدته لا أدعه يفلت مني.
ثم أنشد:
ماذا تقـول لبائـس متوحـد كالوعل في شعب الجبال يقيم
يصطاد أفراخ القطـا لطعامـه وبنـوه أنضاء الهموم جثـوم
والقوم صاموا الشهر عند حلوله لكنـه طول الحيـاة يصـوم