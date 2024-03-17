فوائد مذهلة لاختيار المشروبات الأفضل في رمضان.. ماذا عن الحليب والتمر؟

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تحتاج أجسامنا للكثير من المشروبات والسوائل المهمة والمفضلة صحيا خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد اختيار السوائل والمشروبات أمرا مهما خلال شهر رمضان تجنبا للأضرار التي تلحق بالصحة عامة والمعدة والقولون خاصة، لذا يجب اختيار الفضل خلال الشهر المبارك.



مشروبات صحية في شهر رمضان:



مشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان:



1-الماء: يساعد على عملية الهضم، ويمنح الترطيب للجسم.2- الحليب والتمر: يمنح الطاقة ويحافظ على معدل الأنسولين في الدم.3- قمر الدين "عصير المشمش": غني بالألياف وفيتامين "a" ، ويساعد على الهضم.4- عصير الليمون بالنعناع: شراب غني بفيتامين" c"، ويمنح الانتعاش والطاقة.5- الموز بالحليب: غني بالطاقة ويمنحك القدرة على الصيام في اليوم التالي.6- الكركديه: يساعد على إنقاص الوزن، ويدعم صحة القلب والكبد.كما توجد أيضا مشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان ، ولكن بجانب نظام غذائي متوازن يساعد القلب على الصمود طوال فترة الصيام ومنها:1-عصير الرمان:يعتبر الرمان من الفواكه المفيدة لصحة القلب؛ حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على منع تصلب وضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب.2- عصير البنجر:كما يعد عصير البنجر واحدا من أبرز المشروبات التي تقوي عضلة القلب، وذلك لأنه يحتوي على مادة النيترات التي تساعد على تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.وبالتالى تزيد من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم والقلب مما يساعد في دعم صحة القلب.