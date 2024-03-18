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احذر حيل الشيطان في الانشغال بالمفاضلة بين القراءة بالتدبر وكثرة الختمات في رمضان

المصحف
المصحف
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن عقد المقارنة في أفضلية كثرة الختمات بدون تدبر أو القراءة بالتدبر في شهر رمضان.اضافة اعلان

كثرة الختمات في رمضان:


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :" أيهما أفضل في رمضان الإكثار من الختمات أو القراءة بالتدبر؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن كلا الحالتين خير، مستدلا بتشبيه ومثل عن الإمام ابن القيم بأن من يقرأ قراءة كثيرة بدون تدبر كمن يتصدق بجواهر كثيرة، ومن يقرأ ختمة بتدبر كمن تصدق بجوهرة كبيرة ونفيسة.
وأضاف الشيخ الخثلان أن القرآن يختلف عن غيره، فقراءته وتلاوته مجرد تلاوة فإن ذلك يعد عبادة سواءً كان بفهم أو بغير فهم، مع أفضلية القراءة بتدبر على كل حال.
وحذر الشيخ الخثلان من حيل الشيطان التي تشغل الشخص عن ترك كثرة القراءة بحجة عدم التدبر.

صحة الصيام  أثناء أذان الفجر:


كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على  سؤال من شخص قام بالشرب أثناء نصف أذان الفجر وتأثير ذلك على صحة صيامه.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" إنه شرب الماء على نصف أذان الفجر".
وأوضح الشيخ الخثلان أن صومه صحيح، حيث جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
كما أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر في ذلك فيه سعة، لأن الشمس بخلاف الفجر تغيب مرة واحدة، أما الفجر فإنه يظهر شيئا فشيئا ولا يمكن رؤيته أو ظهوره دفعة واحدة.


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