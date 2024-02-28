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"سحلية" تقتل صاحبها في واقعة نادرة.. ماذا حدث؟

سحلية
سحلية
أ أ
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لقى رجل من كولورادو الأمريكية مصرعه بعد 4 أيام فقط من تعرضه للدغة سحلية تعرف بـ"وحش هيلا"، كان يعتني بها كحيوان أليف في منزله.

توفى بعد اللدغة بـ 4 أيام:اضافة اعلان

ويقال إن الرجل، البالغ من العمر 34 عاما، بدأ يتقيأ ويواجه صعوبة في التنفس في غضون دقائق من اللدغة.
وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى ووضعه على أجهزة دعم الحياة، إلا أن الضحية توفي بعد أقل من أربعة أيام.
ونقلت السحلية للرعاية في محمية للزواحف في داكوتا الجنوبية، حيث يتم اختبار عينات من اللعاب بحثا عن علامات ذات صفات فريدة قد توفر تفاصيل جديدة للقضية. وفي هذه الأثناء، تعزى الوفاة إلى الحساسية تجاه سم الزواحف.

لعاب السحلية يحمل إنزيمات قاتلة:

وقال ستيفن ماكيسي، عالم الأحياء بجامعة شمال كولورادو، لمراسل شبكة CBS news، بريان ماس: "هذه نتيجة غير عادية للغاية للدغة "وحش هيلا"".
وتعرف "وحش هيلا" بأنها سحلية صغيرة يبلغ طولها نصف متر وموطنها الأصلي ولاية سونورا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك.
وتحظى السحلية باهتمام عشاق الزواحف، نظرا لملمسها المتعرج المميز وجلدها المتموج باللونين الأسود والبرتقالي، وكونها تبدو أليفة كالفئران الصغيرة.
ومع ذلك، يحمل لعاب السحلية العديد من الإنزيمات السامة القاتلة.
وعلى الرغم من عدم وجود مضاد للسم، نادرا ما تؤدي اللدغات إلى أكثر من موجة قصيرة نسبيا من الألم، وكذلك التورم ونوبات الغثيان والضعف.

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