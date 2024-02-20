الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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الإصابة بالعقم وتأخر البلوغ.. طعام رائج يصيب 80 % بهذه الدولة

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الشوفان
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كشفت دراسة حديثة أن "حوالي 80 % من الأميركيين قد يكونون معرضين للإصابة بالعقم أو تأخر البلوغ.

الإصابة بالعقم وتأخر البلوغ:اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن ذلك يأتي بسبب تعرضهم لمادة كيماوية موجودة في أطعمة رائجة تعتمد على الشوفان.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "علوم التعرض وعلم الأوبئة البيئية"، أن أربعة من بين خمسة أميركيين ثبت تعرضهم لمبيد حشري ضار.
ونقلت عن مجموعة العمل البيئي التي أشرفت على الدارسة، أن القوانين الفيدرالية تسمح باستهلاك الحبوب المستوردة التي تحتوي على مادة " الكلورمكوات" الكيماوية الزراعية شديدة السمية.
وأوضح باحثون في جامعة بوردو بولاية إنديانا الأميركية أن فصائل من الصراصير طورت مناعة ضد المبيدات الحشرية.
كما أن مادة الكلورمكوات تحفز نمو النبات، وتمنع سنابل الحبوب من الانحناء، وبالتالي يسهل حصادها.
أيضا أشارت مجموعة العمل البيئي في بيان لها إلى أنه مما يثير القلق أننا اكتشفنا المادة الكيماوية في 92 في المئة من الأطعمة التي تحتوي على الشوفان، والتي تم شراؤها في مايو 2023.
ونوهت صحيفة "نيويورك بوست"، أنها طلبت تعليقا من الشركات التي ورد اسمها في الدراسة، دون أن تحظى بأي رد.
وأوضحت النتائج وجود مستويات أعلى واكتشافات أكثر تكرارًا لتلك المادة في عينات 2023.. مما يشير إلى أن تعرض المستهلك لها يمكن أن يكون خطيرًا.

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