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رعب على متن طائرة.. راكب يحاول فتح باب الطوارئ على علو 8 آلاف متر (فيديو)

طائرة
فتح باب طائرة
أ أ
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سادت حالة من الرعب على متن طائرة أمريكية بسبب محاولة راكب فتح باب الطوارئ في الجو، وعلى ارتفاع 8 آلاف متر.

رعب على متن طائرةاضافة اعلان

وفي التفاصيل، اضطرت طائرة تابعة لشركة "أميريكان إيرلاينز" كانت متجهة إلى شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة قبل أن يتم منعه من قبل الركاب، على ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية.

الطائرة تعود أدراجها

وكانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريباً إلى علو 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات.
وقالت وكالة تنظيم الطيران المدني (FAA) على موقعها الإلكتروني "عادت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1219 بسلام إلى مطار سنبورت الدولي في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، حوالي الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي الثلاثاء 20 فبراير، بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب تسبب به أحد الركاب".
وعلقت إدارة الطيران الفيدرالية على الحادث بتأكيدها التحقيق في في الأمر"، من دون تقديم معلومات إضافية حول الحادث.

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