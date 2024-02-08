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نهاية مروعة تفوق الوصف.. خطأ قاتل لرضيع أثناء ولادته بولاية أمريكية

عمليات
أرشيفية
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سادت حالة من الغضب في ولاية أمريكية، عقب ارتكاب خطأ قاتل  من قبل فريق طبي، تسبب في نهاية حياة رضيع بطريقة مروعة.

فصل رأس رضيع عن جسده في مقاطعة أمريكية:اضافة اعلان

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلايتون الأميركية، أن الحادث الذي وقع في 10 يوليو 2023، والذي تعرض فيه مولود، لقطع رأسه أثناء الولادة، قد صُنّف بأنه "جريمة قتل".

وكانت الأم "جيسيكا روس"، البالغة من العمر 20 عامًا، قد نقلت إلى المركز الطبي الإقليمي الجنوبي في ريفرديل، جورجيا، في 9 يوليو بعد نزول ماء الرحم.

وأفادت الشكوى التي رفعتها روس وشريكها ، أنه تعذر على الطفل الخروج بشكل طبيعي بسبب عسر ولادة الكتف.

 فيما أوضح التقرير الطبي هذا الأسبوع أن وفاة الطفل كانت نتيجة لعسر ولادة الكتف، وتوقف المخاض، وانحباس الجنين في قناة الولادة.

 كما كشفت التحقيقات أن جسد الطفل وساقيه تمت إزالتهما خلال عملية قيصرية، لكن رأس الطفل تم ولادته عبر المهبل.

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