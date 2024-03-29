"خزي ومطاردة".. حارق المصحف "سلوان موميكا" يهرب من السويد للنرويج

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ملاحقات ومطاردات من دولة لدولة، تطال اللاجيء العراقي سلوان موميكا الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف العام الماضي.



موميكا حارق المصحف يغادر السويد للنرويج:



قرار من وزارة الهجرة السويدية:



حالت تأهب بالسويد بسبب سلوان موميكا:



وكان موميكا قد أعلن أنه وصل إلى النرويج بعد مغادرته السويد، وأنه تقدم بطلب لجوء في النرويج عقب مغادرته للسويد على إثر موافقة محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله.وقد جاء ترحيل سلوان وهو لاجئ عراقي عاش بالسويد بعد قيامه بإحراق نسخة من المصحف الشريف داخل السويد في خطوة لاقت غضبًا واسعًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي.أيضا تم للتنديد الدولي وهو ما لم يردع سلوان الذي كرر خطوة إحراق نسخة من المصحف.يذكر أن وزارة الهجرة السويدية، كانت قد ألغت تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي بداع تقديمه معلومات مغلوطة حول طلبه للجوء.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "موميكا" قوله :" إن خطوته جاءت بعد تعرضه "لملاحقات" من المؤسسات الحكومية السويدية".وفي أغسطس رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين.وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.