الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"بدر الكبرى" .. يوم الفرقان قاتلت فيه الملائكة وكان الصحابة على عدد أصحاب طالوت

ا
تعبيرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
انتشر هاشتاج "بدر الكبرى" بصورة واسعة على منصة "إكس" تزامنا مع ذكرى غزوة بدر، التي سماها الله تعالى "يوم الفرقان" حينما هزم الله المشركين في بدر وأعزّ نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وقاتلت معهم الملائكة.اضافة اعلان

غزوة بدر 17 رمضان:

وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر ويوم الفتح وأفطرنا فيهما.
وكان سببها هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش معها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا.

عدد الصحابة في غزوة بدر:

وكان عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم ثلاثمائة وبضعة عشر وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن.
 وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا.
 فقال: "اللهم إنهم حفاة فاحملهم وإنهم عراة فاكسهم وإنهم جياع فأشبعهم" ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا.

نصرة الملائكة لأصحاب بدر:

وفي صحيح البخاري: أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟
 قال: "من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة وقال الله تعالى:  "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" وقال: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى".

اقرأ أيضا

التمساح "كوكا كولا" يخضع لإنقاص الوزن

الفول المبخّر.. أشهر أكلات المملكة على موائد الإفطار والسحور في رمضان

حدث في 17 رمضان.. انتصار المسلمين في غزوة بدر الفاصلة بين الحق والباطل

الشافعي 60 ختمة.. "الخثلان" يوضح حال السلف مع القرآن في رمضان

في أمريكا.. منازل بدولار واحد فقط!

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 8:42 م الأربعاء، 27 مارس 2024

"تزيل السموم وتضبط السكر".. وجبة في متناول الجميع على مائدة إفطار رمضان

إفطار إندونيسيا 2:01 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

يمنع العطش وينقص الوزن.. حساء احرص على تناوله عند الإفطار في رمضان

ا 11:14 م الإثنين، 25 مارس 2024

شاركته في شرب الماء.. لن تتوقع ما أحدثه فيل غاضب في زرافة

ا 2:31 ص الإثنين، 25 مارس 2024

نهاية سعيدة لعامل مسجد مصري .. توفي أثناء توزيع التمر على الصائمين بطريق عام