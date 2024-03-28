"بدر الكبرى" .. يوم الفرقان قاتلت فيه الملائكة وكان الصحابة على عدد أصحاب طالوت

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انتشر هاشتاج "بدر الكبرى" بصورة واسعة على منصة "إكس" تزامنا مع ذكرى غزوة بدر، التي سماها الله تعالى "يوم الفرقان" حينما هزم الله المشركين في بدر وأعزّ نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وقاتلت معهم الملائكة.



غزوة بدر 17 رمضان:



عدد الصحابة في غزوة بدر:



نصرة الملائكة لأصحاب بدر:



وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر ويوم الفتح وأفطرنا فيهما.وكان سببها هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش معها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا.وكان عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم ثلاثمائة وبضعة عشر وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن.وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا.فقال: "اللهم إنهم حفاة فاحملهم وإنهم عراة فاكسهم وإنهم جياع فأشبعهم" ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا.وفي صحيح البخاري: أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟قال: "من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة وقال الله تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" وقال: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى".