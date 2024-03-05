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صحيفة تواصل الالكترونية

عودة فيسبوك وإنستجرام إلى العمل

عودة فيسبوك للعمل
فيسبوك
أ أ
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بدأت خدمات فيسبوك وانستجرام فى العودة بشكل تدريجى بعد انقطاع استمر لقرابة الساعة مساء اليوم الثلاثاء.

تعطل فيسبوك وانستجرام:اضافة اعلان

وفي وقت سابق، ضرب عطل فني مفاجئ، موقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها فيسبوك وإنستجرام على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول.
وتسبب العطل الذي اشتكى منه مستخدمي هذه المنصات في العديد من البلدان في الخروج المفاجئ بشكل تلقائي من كافة الأجهزة المسجلة على المنصة.

خروج فيسبوك:

وقال مستخدمو هذه المنصات إن  تطبيق فيسبوك؛  خرج من أجهزتهم بشكل مفاجئ في اللحظات القليلة الماضية، ولم يتمكنوا من الدخول إلى المنصة بعد تسجيل الحساب من جديد، مما تسبب في حدوث أزمة بين جميع المستخدمين نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم على تطبيق فيسبوك.
ويعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أحد أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية ولا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأشخاص، علاوة على ذلك، يمكن استخدامه على العديد من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.

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