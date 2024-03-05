بحجم الحبحب.. استئصال ورم من رأس رجل هندي ظهر وكأنه برأسين

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تمكن الأطباء في الهند من استئصال ورم ضخم برأس رجل أظهره وكأنه برأسين من شدة ضخامته، حيث يظهر شكله وكأنه في حجم ثمرة "الحبحب".



استئصال ورم من رأس رجل هندي:



وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد استأصل الأطباء ورماً كان يبرز من مؤخرة رأس رجل هندي، ما جعله يبدو وكأنه "برأسين".ونقلت عن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، للأطباء قوله :"إن نمو الورم بدأ ككتلة صغيرة باتجاه الجزء الخلفي من رقبته عندما كان عمره 24 عاما".وأوضح أن الورم نما ببطء مع مرور الوقت، وتضخم إلى 20 × 15 سم، أي ما يقرب من حجم رأسه.وفي النهاية طلب المساعدة الطبية بعد سنوات من العيش مع آلام الرقبة المستمرة، وخدر اليدين، وصعوبة المشي، والأرق، كما أثر ذلك على صحته العقلية.وقد رجح الأطباء أن تكون الكتلة ورما متوسطيا ينمو من الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظم، في حين أن هذه الخلايا ضرورية لإصلاح أنسجة الهيكل العظمي مثل العظام والغضاريف.