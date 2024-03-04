" ضجعة أهل النار".. دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة النوم على البطن بألم الظهر والعضلات

أ أ

حذرت دراسة جديدة من النوم على البطن، لأن ما يحدث للجسم عند النوم على البطن هو الأسوأ إلى حد كبير، مقارنة بأوضاع النوم الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن العضلات تتعرض لضغط كبير، وهذا ما يفسر حالة التوتر التي يشعر بها من ينام بتلك الوضعية.



خطورة النوم على البطن:



ضجعة أهل النار:



وأوصى بعض الخبراء بتغيير وضعية النوم على البطن عن طريق إضافة وسادة تحت حوضك، وإزالة وسادة الرأس.ونقلت وسائل إعلام عن أخصائي تقويم العظام أندرو بانج، أن "منطقة أسفل الظهر تتعرض للضغط أثناء النهار أيضا من خلال ممارسة الأنشطة اليومية، وتعتبر فترة الليل فترة مناسبة لجعل عضلات تلك المنطقة مرتاحة".وأوضح أن النوم على المعدة لا يمنح تلك العضلات فرصة للراحة والتعافي، مبينا أيضا أن عدم الحفاظ على العمود الفقري خلال النوم يمكن أن يضع ضغطا على عضلات مختلفة في الجسم.كما أشار إلى أنه في حالة الاعتياد على رفع ذراعيك للأعلى أو دسهما تحت الوسادة أثناء النوم على بطنك، فإنك تضيف أيضا ضغطا على عضلات كتفيك.ونوه أيضا أن بعض الذين ينامون على البطن ويتخذ وضعية ثني إحدى ساقيهم إلى جانبهم أثناء النوم، أنه ليس مريحا للعضلات على الإطلاق.وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن لأنها ضجعة أهل النار، حيث أجاب الشيخ بن باز في مسائله عن التحذير من ذلك بأن المرء لا ينام على بطنه لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك.وأوضح أن النوم لا يصلح على البطن، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، حيث قال النبي ﷺ: إنها "ضجعة أهل النار" فلا ينام على بطنه، ولكن على جنبه، أو على ظهره، نعم.