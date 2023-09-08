خطيب المسجد الحرام: هذه صفات الشخص الملحد (فيديو)

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وصف خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، الملحد بأنه شخص غاب عنه الإيمان واضطربت عنده المعايير.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "الملحد لم يرتح ضميره لأنه لم يوافق الفطرة، ولم تطمئن سريرته لأنه لم يوافق العقل، لقد طلب الدليل على الواضحات، وكأنه يريد أن ينير ضوء الشمس بشمعة، اضطربت المعايير عنده، فتاه في الواضحات عقله".

ومضى بن حميد في تشريح شخصية الملحد، واصفًا إياه بأنه "ينطلق من وهم معلوم، ويطمع في عدم موهوم".

واستدل على ذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كثير من العلوم الضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع في الشك.





pic.twitter.com/zunPRrj4Af فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: الإلحاد فقد للإيمان والملحد شخص غاب عنه الإيمان واضطربت عنده المعايير #الإخبارية September 8, 2023

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حاجة الإنسان إلى الدين تفوق كل الاحتياجات





وأكد خطيب المسجد الحرام، أن الدين مرتبط بجوهر الطبيعة البشرية وحاجة الإنسان إليه تفوق كل الاحتياجات.وقال : "الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها، وفي خلقه من الروح والجسد، لا يقنعه علم، ولا يكفغيه متعة، ولا يغنيه شبع، لأن فيه قلقه واضطرابه وخوفه، فهو في حاجة شديدة إلى الطمأنينة والسكن والأمن".وأضاف: "الإنسان وحده من بين جميع المخلوقات يحتاج إلى سند يعتمد عليه إذا ألمت به شدة، أو حلت به كارثة، أو واجه ما يكره، أو خاب ما يرجوه، أو وقع ما يحذر".





التفكير في المبدأ والمصير



pic.twitter.com/qpnn3EcEOi فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: الدين مرتبط بجوهر الطبيعة البشرية وحاجتنا للدين تفوق كل الاحتياجات #الإخبارية September 8, 2023

وبين كذلك أن الإنسان وحده من بين المخلوقات هو الذي يفكر في المبدأ، ويتأمل في المصير، وينظر في الكون، ويعلم الأحداث".وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن الإنسان وحده هو الذي يتخذ مواقف بحسب هذه النظرات والمدركات والأسباب والمسببات.ومضى إلى القول: "هذه عباد الله هي الغريزة الدينية المشتركة بين كل أجناس البشر مهما كان تعليمهم ومهما كانت أمنيتهم".