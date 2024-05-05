المملكة من بينهم.. ما هي الشعوب الأكثر استهلاكاً للشاي عربياً وعالمياً؟

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كشفت تقارير عن أكثر الشعوب استهلاكاً للشاي، حيث رصد التقارير دولاً عربية وعالمية تتقدم الإحصاء في استهلاك هذا المشروب.



المملكة ضمن أكثر الدول استهلاكاً للشاي:



تطوّر الإنتاج



الأكثر استهلاكاً عالمياً



وحسب التقارير فإن كلاً من المملكة والمغرب ومصر والإمارات أكثر الدول العربية استهلاكاً للشاي.في حين جاءت تركيا الأولى عالمياً، موضحة أن معدل الاستهلاك في المغرب كان 1.22 كيلو غرام، فيما بلغ في مصر، 1.01 كغم، وفي المملكة، (0.90 كغم)، وفي الإمارات (0.72 كغم).نشر موقع «ستاتيستا» المتخصص في الإحصاءات بياناً يوضح تطور إنتاج الشاي في العالم منذ عام 2006 حتى عام 2022 وفقاً للدول الرائدة في هذا المجال، وجاءت الصين في المقدمة بـ 2. 3 مليون طن متري، والهند ثانية بـ 1.4 مليون طن، ثم كينيا، وسريلانكا.واستناداً إلى دراسة أعدتها المؤسسة البحثية «ماكسمايز ماركت ريسيرش»، فقد بلغت القيمة الإجمالية لسوق الشاي العالمي 66.82 مليار دولار عام 2022، وتوقعت أن تزيد إلى 104.52 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي 6.6 في المئة خلال تلك السنوات.ونشر الموقع الأميركي ذاته قائمة بأكثر دول العالم استهلاكاً للشاي في العالم عام 2022 استناداً إلى حصة كل فرد، وحلّت تركيا في المقدمة بـ6.94 رطل(3.15 كغم)، وأيرلندا 4.82 رطل (2.19 كغم)، وبريطانيا 4.27 رطل (1.94 كغم)، وباكستان 3.30 رطل (1.5 كغم)، وإيران 3.30 رطل (1.5 كغم)، وروسيا 3.04 رطل (1.4 كغم)، والمغرب 2.69 رطل (1.22 كغم)، ونيوزيلندا 2.62 رطل (1.19 كغم)، وتشيلي 2.62 رطل (1.19 كغم)، ومصر 2.22 رطل (1.01 كغم).