الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

عند اصطحاب الأطفال للعمرة.. احذر أن تنسى "السوار التعريفي"

أطفال في العمرة
أطفال في العمرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نشرت وزارة الحج والعمرة عدة توجيهات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، خاصة من يحضرون أطفالهم في أداء مناسك العمرة.

اصطحاب الأطفال في العمرة:اضافة اعلان


وكتبت الوزارة على تطبيق منصة "إكس" : " عند اصطحاب أطفالك للعمرة، تذكّر هذه الإرشادات":

1-ضع سوار تعريفي حول معصم الطفل.

2- تجنب الأوقات والأماكن المزدحمة.

3- احرص على نظافة الطفل الشخصية.

4- تأكد من الأطعمة التي يتناولها.

حقوق المعتمرين:


وفي وقت سابق نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يوضح حقوق المعتمرين والزوار متضمنا التعليمات والإرشادات قبل الوصول.

وقالت الوزارة إن حقوق المعتمرين والزوار تتضمن ما يلي:

شركات العمرة ووكلاؤهم في الخارج ملزمة بتوعيتك حول التعليمات والإرشادات اللازمة أثناء:
1-القدوم

2- الإقامة .
3- المغادرة.

5 طرق ميسرة:

كما أتاحت وزارة الحج والعمرة، خمسة طرق ميسرة للمعتمرين من باكستان وبنجلاديش في حجز التأشيرة.

ونشرت الوزارة إنفوجراف عبر حسابها في منصة “إكس” تحت عنوان “كل الطرق تؤدي إلى مكة بسهولة ويسر”، كشفت من من خلاله عن خمسة طرق يمكن للمعتمرين من باكستان وبنجلاديش من خلالها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

1-حجز باقة عمرة عبر منصة “نسك” الإلكترونية.

2- توافر تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء أو المعارف المواطنين بالمملكة.
3- حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن.

4- التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج.

5-تأشيرة الزيارة العائلية من قريبٍ مقيم في المملكة.

اقرأ أيضا

كاميرا مراقبة
6:33 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

التنقيب عن الذهب
5:49 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تفاصيل مثيرة.. ظل سنوات يجمع الذهب وفقده في لحظة!

ديلفري
2:17 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تصرف غريب لعامل الديلفري بهذه الدولة.. شاهد ما فعله بالطعام!

الاحتراق الوظيفي 2
9:38 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاحتراق الوظيفي.. أبرز الأسباب والأعراض وكيفية التعامل معه (تقرير)

اقرأ أيضا

تحذير من خطر عيادات "التيك توك" بالمملكة: قد تؤدي إلى التسمم والوفاة

واجه خطر الموت.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

قبول مشروعين بحثيين لتجمع الشرقية الصحي في مؤتمر جنيف

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تساقط الشعر 12:27 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحميك من تساقط الشعر واضطرابات الذاكرة .. 8 أطعمة تنشط الغدة الدرقية

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2 4:00 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات

الشيخ عبد الله البعيجان 2:40 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيب المسجد النبوي: هؤلاء أولى الناس بالصفح والعفو (فيديو)

الشيخ صالح بن حميد 1:52 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: هذه صفات الشخص الملحد (فيديو)

اقرأ أيضا

النمل الناري الأحمر
2:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

لأول مرة.. النمل الناري الأحمر يغزو أوروبا ويهدد عواصمها (فيديو)

وحيد القرن
1:54 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وحيد القرن يقتل حارسته في حديقة حيوان هذه الدولة

المجموعة الشمسية
10:32 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"ناسا" تكتشف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية.. غني بالهيدروجين والماء

الدكتور سعد الخثلان
8:32 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

ما حكم تتبع الأقوال الشاذة ونشرها؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - الدعم الشهري
6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

كاميرا مراقبة
6:33 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

مصر والكويت
5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل