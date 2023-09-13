عند اصطحاب الأطفال للعمرة.. احذر أن تنسى "السوار التعريفي"

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نشرت وزارة الحج والعمرة عدة توجيهات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، خاصة من يحضرون أطفالهم في أداء مناسك العمرة.





اصطحاب الأطفال في العمرة: اضافة اعلان



حقوق المعتمرين:



وكتبت الوزارة على تطبيق منصة "إكس" : " عند اصطحاب أطفالك للعمرة، تذكّر هذه الإرشادات":1-ضع سوار تعريفي حول معصم الطفل.2- تجنب الأوقات والأماكن المزدحمة.3- احرص على نظافة الطفل الشخصية.4- تأكد من الأطعمة التي يتناولها.وفي وقت سابق نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يوضح حقوق المعتمرين والزوار متضمنا التعليمات والإرشادات قبل الوصول.وقالت الوزارة إن حقوق المعتمرين والزوار تتضمن ما يلي:شركات العمرة ووكلاؤهم في الخارج ملزمة بتوعيتك حول التعليمات والإرشادات اللازمة أثناء:1-القدوم2- الإقامة .3- المغادرة.5 طرق ميسرة:كما أتاحت وزارة الحج والعمرة، خمسة طرق ميسرة للمعتمرين من باكستان وبنجلاديش في حجز التأشيرة.ونشرت الوزارة إنفوجراف عبر حسابها في منصة “إكس” تحت عنوان “كل الطرق تؤدي إلى مكة بسهولة ويسر”، كشفت من من خلاله عن خمسة طرق يمكن للمعتمرين من باكستان وبنجلاديش من خلالها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.1-حجز باقة عمرة عبر منصة “نسك” الإلكترونية.2- توافر تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء أو المعارف المواطنين بالمملكة.3- حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن.4- التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج.5-تأشيرة الزيارة العائلية من قريبٍ مقيم في المملكة.