تحميك من تساقط الشعر واضطرابات الذاكرة .. 8 أطعمة تنشط الغدة الدرقية

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عندما تصاب الغدة الدرقية بالكسل تتسبب في زيادة الوزن وتساقط الشعر واضطرابات الذاكرة، لكن توجد بعض الأطعمة التي تقوم بزيادة نشاط الغدة الدرقية، ومن أهمها بحسب ما ذكر موقع "ويب طب": اضافة اعلان





أطعمة تنشط الغدة الدرقية:

1- الألبان: تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم سوف يمنحك حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من اليود.ويُعد اللبن الزبادي العادي أو القليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا يمكن أن يشكل حوالي 50% من استهلاكك اليومي من اليود.2- الدجاج ولحم البقر: الزنك هو عنصر غذائي رئيس آخر يحتاجه جسمك لتحفيز نشاط الغدة الدرقية، حيث أن 85 غرام من لحم البقر يحتوي على 7 ملليغرام من الزنك الذي يحتاجه جسمك، في حين أن 85 غرام من لحم الدجاج يحتوي على 2.4 ملليغرام منه.3- السمك: اليود موجود في التربة ومياه البحر، فإن الأسماك مصدرًا جيدًا آخر لهذه المغذيات، حيث يحتوي 93.3 غرام من سمك القد المطبوخ على حوالي 99 ميكروغرام من اليود، أو 66% من المدخول اليومي الموصى به.4- الخضراوات: الخضروات الطازجة وبالتحديد الخضروات الورقية تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية، التي لها القدرة على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.5- الفراولة: تعد الفراولة والتوت الأرضي من أفضل الأطعمة المحفزة لنشاط الغدة الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.6- الأعشاب البحرية: مثل: عشب البحر، والنوري، والواكامي غنية بشكل طبيعي باليود الذي وهو عنصر نادر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية.7- البيض: يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية، حيث إن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 16% من اليود، و 20% من السيلينيوم الذي تحتاج إليه يوميًا.8- المكسرات: تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعطيها شكلها النشط، حيث تحتوي نواة واحدة من المكسرات على 96 ميكروغرام من السيلينيوم، وهو ما يقرب ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من 55 ميكروغرام.