خطيب المسجد النبوي: هؤلاء أولى الناس بالصفح والعفو (فيديو)

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حث خطيب المسجد النبوي، الشيخ عبد الله البعيجان، على الصفح والعفو لنيل القرب من الله.

وقال في خطبة الجمعة اليوم، إن الصفح والعفو عن الناس، وكظم الغيظ وتحمل الأذى منهم من أعظم القربات إلى الله، وأحق الناس بذلك الأقرباء. اضافة اعلان

قال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وقال: "وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ"، وقال: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"، فوطنوا عباد الله أنفسكم على الصفح والعفو واحتسبوا الأجر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.





الخلاف والشقاق



وحذر خطيب المسجد النبوي من أن "الخلاف والشقاق والتنافر، والتقاطع والهجر والتدابر، والحقد والشحناء، والعداوة والبغضاء، وكل ما يوغر الصدور من ضغائن وأحقاد؛ يعتبر أساس الخراب والفساد".وقال إنه "به تقطع صلة الأرحام والأقرباء، ويفرق بين الزوجين والأحباء، وتفسد مودة الإخوان والأصدقاء".وأوضح أن "من أولى الناس بالتواد والتراحم والتعاطف، هم الأقربون ومن يجمعهم رحم واحد، فقد حرص الإسلام على وحدتهم وألفتهم ولم شملهم".





الصلة والمودة



pic.twitter.com/MkIRdtrZ8d فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: اصفحوا واعفوا عن الناس لتنالوا القرب من الله #الإخبارية September 8, 2023

وشدد الشيخ البعيجان على أن الصلة والمودة، وحسن العشرة والمحبة، والعهد والوفاء والأخوة، عبادة وقربى، وحق أوجبه الله تعالى على المسلمين، ورتب عليه الأجر والثواب، وعلى مخالفته الوزر والعقاب".