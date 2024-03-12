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لا تجعل العمل يعيقك عن العبادة في رمضان.. نصائح عملية للشيخ ابن باز

سيرة_ابن_باز
الشيخ ابن باز
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في فتوى شاملة لفضيلة الشيخ العلامة بن باز (رحمه الله)، وجه بنصائح عملية للتوفيق بين العمل والعبادة في رمضان.

حكم التفرغ للعبادة في رمضاناضافة اعلان

وعلى الموقع الرسمي للشيخ، كشف عن حكم التفرغ للعبادة في رمضان، وهل من السنة التفرغ في رمضان للأعمال الصالحة والانصراف للراحة والعبادة؟
وأجاب الشيخ رحمه الله، أن المسلم عمله كله عبادة، وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبادة، فليست العبادة مجرد صلاة أو صيام فقط.

لا تجعل العمل يعيقك عن العبادة في رمضان

وأكد أن تعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله، وتربية الأولاد ورعايتهم، والقيام بشؤون الأهل والإحسان لعباد الله، وبذل الجهد في مساعدة الناس، والتنفيس عن المكروبين والمهمومين، ونفع الناس بكل عمل مباح، وطلب الرزق الحلال؛ كل ذلك عبادة لله تعالى إذا صلحت النية.
وأضاف أن المسلم الذي يوفقه الله للجمع بين العبادات الخاصة والعامة يكون قد حصل على خير عظيم، وهكذا أداء الوظيفة المسندة إليه في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها.

كيف كان النبي ﷺ يقضي شهر رمضان

وبين أن من اقتصر على العبادة الخاصة لعجزه عما سواها فهو على خير عظيم إذا أخلص لله وصدق في العمل الصالح.

وتابع: لقد مر بالنبي ﷺ رمضانان كان فيهما مجاهدًا. فغزوة بدر الكبرى كانت في السابع عشر من رمضان عام اثنين من الهجرة، وغزوة فتح مكة كانت في رمضان في العام الثامن من الهجرة..

وقد سافر النبي ﷺ في رمضان وأفطر فيه لما رأى ما حل بالناس من المشقة.
وأشار إلى أن المقصود أن المسلم يجتهد في رمضان في الأعمال الصالحة ولا يتخذ من الشهر المبارك وقتًا للبطالة والنوم والغفلة والإعراض.

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