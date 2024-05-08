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بالفيديو.. "الخثلان": دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه.اضافة اعلان

دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، أن هناك دعاءً نافعًا ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه وهو "اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عني سيئهاـ لا يصرف عني سيئها إلا أنت".
وذكر أن الدعاء ورد في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه.
وبين أن الأخلاق هي من الله عز وجل للإنسان، وأنه قد يتخلق العبد بالأخلاق الكريمة إذا جاهد نفسه.

 

من الأدعية العظيمة النافعة والجامع

وأضاف أن الدعاء المأثور من الأدعية النافعة أن يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، حتى يهديه الله لأحسن الأخلاق.
وأكد أن هذا الدعاء هو من الأدعية العظيمة النافعة والجامعة، والتي ينبغي على المسلم التمسك بها وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال، مع أذكار الصباح والمساء التي تكون دومًا سببًا لحفظ الله تعالى ورعايته لعباده.

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