أيهما أفضل.. ختم الإمام للقرآن كاملا في صلاة التراويح أم مراعاة عدم المشقة؟

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم ختم القرآن الكريم للإمام في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الخثلان: "إذا لم يكن في ذلك مشقة من الإمام على المأمومين ورغبت جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الأكمل".



الأفضل سماع القرآن في رمضان



مراعاة أحوال المأمومين



وأضاف الشيخ الخثلان "الفقهاء ذكروا أن الأفضل أن الإمام يُسمع المأمومين جميع القرآن الكريم في شهر رمضان".وتابع "لكن إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على بعضهم فينبغي ألا يشق عليهم، وأن يراعي أحوالهم".وقال : "إن النبي ﷺ قال أيكم أمّ الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير وذي الحاجة، فلا بد من مراعاة أحوال من خلفه، والناس الآن، ليسوا كأحوال الناس أيام النبي ﷺ أو زمن الصحابة والتابعين".وواصل الشيخ الخثلان بقوله : "على الإمام أن يستحضر هذا وأن أحوال الناس الآن، ليست كأحوال الناس في صدر الإسلام، فإذا كان في ختمه للقرآن مشقة، لا يختم، وأن يراعي أحوال المأمومين".وختم الشيخ الخثلان بقوله : "لكن لو أن جماعة المسجد رغبوا في هذا ونشطوا فالأفضل أن يختم، وعليه أيضا أن يراعي أحوال المأمومين في هذا والله أعلم".