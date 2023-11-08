الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده

2023-11-08_17-54-57
حادث سيارة
أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا مروعا، لاصطدام سيارة، ونجاة قائدها من موت محقق.

نجاة قائد سارة من موت محقق:اضافة اعلان


وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد وثق مقطع الفيديو "سطحة" تخترق سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.

ويظهر تعرض السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف.

كما تظهر السطحة تشطر الزجاج الأمامي للمركبة عن الكبوت حيث نجا قائد المركبة من الموت وانفصال رأسه.
حرق سيارة أخرى:


وأظهر مقطع فيديو آخر وثقه شخص على منصة "إكس"،  لحظة اشتعال النيران في  سيارته أثناء احتراقها أمام عينيه.


وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم الشخص على توثيق حرق سيارته، بعدما علقت وسط الرمال في منطقة صحراوية.

ويظهر الفيديو المتداول ، نشوب حريق داخل سيارة متوقفة في منطقة صحراوية.

كما أظهر أيضا اندلاع النيران في مقدمة السيارة، حيث  قام صاحبها بتصوير السيارة أثناء احتراقها، واستعرض مقاعدها من الداخل قبل أن تلتهمها النيران على جميع أجزائها.

نجاة سائق من السقوط في حفرة:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مرعبا يحبس الأنفاس لنجاة قائد مركبة أوشك على السقوط بسيارته في حفرة عميقة .

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، قد نشر على  حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.

ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند  السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .

وعلق المسند على الفيديو بالقول: "كنت أتوقع أن موضوع الآبار المكشوفة، والدحول المفتوحة، قد تم حلها".


اقرأ أيضا

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2
8:15 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أيهما أفضل.. يدخل مع الإمام في التشهد الأخير أم ينتظر الجماعة الثانية؟

درجات الحرارة
2:29 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

محطمًا الرقم القياسي.. 2023 الأشد حرارة منذ 125 ألف عام

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون

الصداقة
8:58 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أبرز 6 أشياء يكرهها الناس في أصدقائهم

اقرأ أيضا

لمن يعاني التشتت الفكري.. 10 طرق للتغلب عليه

فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟

هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

"أحبها ومات فيها".. وفاة غلام شبير الملقب بـ"العملاق الباكستاني" في جدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

2023-11-07_00-41-30 1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عانت من ضيق في التنفس.. استخراج "دبوس" من رئة طفلة عراقية (صور)

ت 9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

ا 5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة

2023-10-30_18-47-20 6:55 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشهد يفوق الوصف.. جريان السيول وتدفق الشلالات بتبوك (فيديو)

اقرأ أيضا

2023-11-07_17-26-17
6:14 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

النيران تلتهم سيارة في منطقة صحراوية وهذا ما فعله صاحبها (فيديو)

ملح الأرض
1:14 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

هل يمكن أن يختفي ملح الأرض من العالم؟ دراسة أمريكية تجيب

العالم الهولندي
11:31 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة

حوادث
11:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الاقتراب من الموت.. لماذا يمر الوقت ببطء عند التعرض لحادث خطير؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
8:44 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

وزارة التجارة - مداهمة - جدة
8:00 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مطعم شهير في جدة .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه (فيديو)

الاحوال المدنية
7:38 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

ما هو المطلوب للموظف الأهلي لتعديل المهنة؟ الأحوال المدنية توضح

أمير المدينة
7:33 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمير المدينة: مشروع تأهيل المردم العام بحمراء الأسد ينهي مشكلة أرقت الأهالي 30 عاماً (فيديو)

الامن العام1
7:03 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

2023-11-08_17-54-57
6:47 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده