مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا مروعا، لاصطدام سيارة، ونجاة قائدها من موت محقق.





نجاة قائد سارة من موت محقق: اضافة اعلان



نجاة سائق من السقوط في حفرة:



وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد وثق مقطع الفيديو "سطحة" تخترق سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.ويظهر تعرض السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف.كما تظهر السطحة تشطر الزجاج الأمامي للمركبة عن الكبوت حيث نجا قائد المركبة من الموت وانفصال رأسه.حرق سيارة أخرى:وأظهر مقطع فيديو آخر وثقه شخص على منصة "إكس"، لحظة اشتعال النيران في سيارته أثناء احتراقها أمام عينيه.وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم الشخص على توثيق حرق سيارته، بعدما علقت وسط الرمال في منطقة صحراوية.ويظهر الفيديو المتداول ، نشوب حريق داخل سيارة متوقفة في منطقة صحراوية.كما أظهر أيضا اندلاع النيران في مقدمة السيارة، حيث قام صاحبها بتصوير السيارة أثناء احتراقها، واستعرض مقاعدها من الداخل قبل أن تلتهمها النيران على جميع أجزائها.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مرعبا يحبس الأنفاس لنجاة قائد مركبة أوشك على السقوط بسيارته في حفرة عميقة .وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، قد نشر على حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .وعلق المسند على الفيديو بالقول: "كنت أتوقع أن موضوع الآبار المكشوفة، والدحول المفتوحة، قد تم حلها".



