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بعد طفل الكويت.. مشهد مروع لامرأة تدهس طفلها بالخطأ

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صورة من الفيديو
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهد مروعا وصادما يوثق لحظة دهس امرأة لطفلها البالغ من 5 أعوام.

امرأة تدهس طفلها:

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وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد جهست المرأة طفلها  بسيارتها في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك .

ويظهر الفيديو الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة على جانب الطريق ، المرأة وهي تصعد إلى سيارتها وأسرعت في تشغيلها وقيادتها أثناء صعود طفلها ذي الـ 5 أعوام بالكرسي الخلفي .

كما يظهر الفيديو أيضا سقوط الطفل أسفل عجلات السيارة وعلى الفور خرجت والدته من السيارة في محاولة منها لإنقاذه.


وذكرت صحيفة "الديلي ميل " أن المرأة تركت السيارة في وضع التشغيل واصطدمت بجدار منزل، و تم نقل الطفل إلى المستشفى حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تم تقديم عدد من البلاغات ضد الأم لإهمالها .

دهس طفل عمره عامان :



وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام محلية بالكويت، حادثة مفجعة تمثلت في دهس طفل لم يتجاوز العامين من عمره، أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف.

وحسب الإعلام المحلي حينها ، فقد تعرض الطفل للدهس ما أدى إلى وفاته في الحال، حينما كان اولده يرجع بالسيارة للخف ولم يراه في منطقة العدان، ما تسبب في حالة صدمة لدى والد الطفل الذي قام بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكن الأطباء أكدوا وفاته، وهو ما تسبب في حالة حزن كبيرة لدى العائلة.

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