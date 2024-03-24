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"الكليجا".. أشهى وأبرز الحلويات بموائد المملكة في رمضان

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الكليجا
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في أيام شهر رمضان المبارك، يتميز المطبخ السعودي بتحضير العديد من الحلوى التي تتميز بمذاقها وطعمها اللذيذ.

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"الكليجا".. أشهى الحلويات في رمضان

وخلال ليالي الشهر الفضيل، تحرص الأسر على تقديمها في المناسبات المختلفة، منها حلوى "الكليجا"، والتي تعتبر من أشهر الحلويات بالمملكة.

طريقة عمل الكليجا:

وتتكون "الكليجا"، من دقيق وحليب ومكونات أخرى مختلفة تعطيها طعمًا مميزًا، ويمكن تحضيرها في المنزل من خلال اتباع هذا الخطوات:


المكونات:

كوب زبدة.
نصف كوب حليب بودرة.
ربع كوب سكر.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة صغيرة من الخميرة.
3 كوب دقيق أسمر .
1 ونصف كوب ماء.

كوب دقيق أبيض


مقادير عمل حلوى الكليجا

1 ملعقة صغيرة الزنجبيل الناعم.
3/4 كوب سكر
1 بيض.
1 ملعقة كبيرة من الحبهان الناعم.
1 ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.
1 ملعقة كبيرة من الليمون الأسود الناعم.

طريقة تحضير حلوى الكليجا في رمضان

1- يجب نخل الدقيق الأبيض وإضافته على الدقيق الأسمر مع الفانيليا وحليب البودرة مع التقليب جيداً، ثم إضافة كمية من الماء الفاتر في وعاء وإضافة الخميرة وكمية السكر وخلط المكونات، حتى إذابة السكر، ثم يترك الخليط لمدة عشر دقائق.


2- وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب إضافة الزبدة مع التقليب جيداً، ولتشكيل عجينة متماسكة، ثم تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة، ويمكن استغلال هذه المدة لعمل الحشو من خلال تحضير وعاء وإضافة كمية من السكر مع الحبهان والقرفة والليمون الأسود والزنجبيل مع التقليب جيدًا.
3- يجب تقسيم العجينة الى كرات صغيرة متساوية ثم فرد الكرة براحة اليد، وإضافة كمية من الحشو، ثم تكوير العجينة وغلقها، وطبع نقوش عليها، ثم دهنها بالبيض ووضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت النباتي وهكذا حتى تنتهى العجينة، ثم تدخل الصينية للفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة وتقدم باردة لأفراد الأسرة.

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