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هل يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد؟

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم من ينوي الاعتكاف كلما دخل إلى المسجد.

حكم نية الاعتكافاضافة اعلان

وقال الشيخ الخثلان : "هذا لا أصل له وغير مشروع، كما اختار ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأن ذلك لم يرد والأصل في العبادات التوقيف".
وأضاف "إن كنا قلنا أن أقل الاعتكاف ما يسمى اعتكافا عرفا، إلا أن من يجعل الاعتكاف بهذه الطريقة، وكلما دخل المسجد نوى الاعتكاف حتى يخرج منه هذا، يحتاج إلى دليل، وهذا تخصيص للعبادة بغير مخصص".

حكم الاعتكاف بالساعات:


كذلك أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن حكم الاعتكاف لساعات فقط وليس ليالي كاملة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :"ما حكم الاعتكاف بالساعات فقط وليس كل الليالي؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك، لأن الاعتكاف لا حدّ لأقله، منبها أن كل ما لا يسمى اعتكاف عرفا لا يسمى اعتكاف شرعا.
وأضاف الشيخ الخثلان أن من يعتكف خمس دقائق لا يعدّ ذلك اعتكاف، لكن ساعة أو ساعتين تدخل في مفهوم الاعتكاف عرفا وشرعا.
وأشار إلى أنه لو دخل شخص المسجد ونوى بذلك الاعتكاف حتى خروجه يعد ذلك اعتكافا.

هل يجوز الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان؟


وفي وقت سابق كشف الشيخ الخثلان، عن حكم الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الاعتكاف يجوز في أي يوم وأي ليلة من شهر رمضان.
وأضاف أن الأفضل في الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان.


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