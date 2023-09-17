مؤشر الأسهم يغلق منخفضا 50.39 نقطة بعد تداولات بقيمة 4 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 50.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11104.15 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركات على تراجع.





سينومي وريتيل والباحة.. الأكثر ارتفاعاً





أرامكو والباحة وسينومبي .. الأكثر نشاطاً





انخفاض السوق الموازي 16.60 نقطة



وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والباحة، وفيبكو، والكيميائية، وشاركر الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات كابلات الرياض، واللجين، وملاذ للتأمين، وسينومي سينترز، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً ما بين 7.19% و5.77% .وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وسينومبي ريتيل، والكيميائية، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولوبريف، وسينومي ريتيل، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 16.60 نقطة ليقفل عند مستوى 22791.81 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازي 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.