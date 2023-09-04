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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 25 نقطة بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال

سوق الاسهم
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 25 نقطة بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال
أ أ
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 24.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما
أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع. 
وكانت أسهم شركات التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا.

الباحة والوطنية للعليم ووعلم الإكثر انخفاضا

وجاءت أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.91% و6.25% ..
وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في الكمية.

أرامكو وعذيب للاتصالات والتعاون الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، عذيب للاتصالات، والتعاونية، وسابك، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند 0.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات السوق الموازي 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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