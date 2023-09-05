مؤشر الأسهم مستمر في الإنخفاض

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 19.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.





مجموعة مهارة والباحة الأكثر ارتفاعاً





الباحة وأرامكو الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا مابين 9.63% و5.85% ..فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيماويات، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية.جاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ولوبريف، ومهارة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23454.75 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازي 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.