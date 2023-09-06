تراجع مؤشرة الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال

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أستمر انخفاض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم وتراجع 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.





الصفر للتأمين وسلامة والكيماويات الأكثر ارتفاعا





الكيماوية وأرامكو وشمس الأكثر نشاطا



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً.وجاءت أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.95% و4.48% ..فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية.جاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة.وبلغت قيمة بتداولات السوق الموازية 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.