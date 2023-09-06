الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تراجع مؤشرة الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال

اسعار الاسهم
تراجع مؤشر الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أستمر انخفاض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم وتراجع 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.اضافة اعلان
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.


الصفر للتأمين وسلامة والكيماويات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً.
وجاءت أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.95% و4.48% ..


الكيماوية وأرامكو وشمس الأكثر نشاطا

 فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية.
جاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة.
وبلغت قيمة بتداولات السوق الموازية 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

اقرأ أيضا

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

IMG-20230906-WA0011
7:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

انخفاض مبيعات شركات الأسمنت إلى 4 ملايين طن

Screenshot_2023-09-06-17-32-52-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:49 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

وزير المالية محمد الجدعان
4:47 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وزير المالية:: اقتصاد المملكة نجح في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية

اقرأ أيضا

النقد الدولي: انخفاض البطالة في المملكة إلى أدنى مستوى تاريخي لها

"النقل" 4 آلاف ريال غرامة رفض رحلة الأجرة بعد قبولها

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

"هيئة العقار": إجمالي العقود الموثَّقة في "إيجار" تجاوزت الـ 7 ملايين

"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال 6 أشهر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم 4:55 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم مستمر في الإنخفاض

سوق الاسهم 4:49 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 25 نقطة بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال

اقرأ أيضا

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

دعم الماشريع الصغيرة
10:08 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خطوات دعم مشروعك الناشيء وتوفير التمويل له

اسعار العملات1
9:43 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 4.03 ريال

اسعار الذهب
9:36 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 214 ريالاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة