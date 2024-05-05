عبر "فرص".. طرح 23 فرصة استثمارية في بلدية تثليث بعسير

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أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات:



8 فرص استثمارية متنوعة بالباحة:



تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين



طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة تثليث 23 فرصة استثمارية, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".وفي وقت سابق، طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المخواة، 8 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتمثل في:1 - إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني على مساحة 7044,21 مترًا مربعًا.2 - إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تعليمي وتجاري تدريبي على مساحة 6202,75 مترٍ مربعٍ.3 - إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني على مساحة 5059,16 مترًا مربعًا.4 - ترميم وتشغيل وصيانة مبنى تجاري وترفيهي ومسرح ألعاب على مساحة 13 ألف متر مربع.5 - إنشاء وتشغيل حديقة المثلث على مساحة 4327,43 مترًا مربعًا.6 - إدارة وتشغيل وصيانة ملعب الحوى على مساحة 5783,18 مترًا مربعًا.7 - إدارة وتشغيل وصيانة ملعب ناوان على مساحة 6295,45 مترًا مربعًا.8 - إدارة وتشغيل وصيانة كشك للأطعمة الخفيفة.وأشارت أمانة الباحة إلى أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن حرص بلدية محافظة المخواة على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، وتوفير الفرص الوظيفية.إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، داعيةً الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، والتقدم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).