"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر إبريل

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو الجاري.





نماذج استقطاع الضريبة

