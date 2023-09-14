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ارتفاع مؤشر الأسهم 32 نقطة بتداولات بلغت 7.3 مليار ريال

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ارتفع مؤشر  سوقا الأسهم الرئيس اليوم وكسب 32.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.


"الدواء والمصافي" الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 7.55% و9.02% .


أرامكو والباحة .. الأكثر نشاطاً في الكمية

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وجدوى ريت السعودية، والكيميائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية 295 نقطة

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 295.44 نقطة ليقفل عند مستوى 22808.41 نقاط.
وبلغت قيمة  تداولات السوق الموازي 34.3 مليون ريال، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

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