أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 5 مايو.. عيار 24 يُسجل 277 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأحد 5 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 276.98 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.90 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 242.36 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.74 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 161.57 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 276.98 ريال
الذهب عيار 22 253.90 ريال
الذهب عيار 21 242.36 ريال
الذهب عيار 18 207.74 ريال
الذهب عيار 14 161.57 ريال
الذهب عيار 12 138.49 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,614 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,939 ريال
أسعار كيلو الذهب 276,976 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 276.98 ريال
الذهب عيار 22 242.36 ريال
الذهب عيار 21 207.74 ريال
الذهب عيار 18 161.57 ريال
الذهب عيار 14 161.32 ريال
الذهب عيار 12 138.49 ريال