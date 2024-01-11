الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قفزة في أسعار النفط .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

اسعار النفط
النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قفزت أسعار النفط أمس الأربعاء وواصلت مكاسبها لليوم الثاني إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين دولة الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان

صعود خام برنت :


صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:59 بتوقيت غرينتش بعدما انخفضت إلى 77 دولارا للبرميل في وقت سابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل.


حركة متقلبة في الأسعار:


وقال أولى هانسن من ساكسو بنك "غالبا ما يحدث هذا النوع من الحركة المتقلبة للأسعار في الأسابيع القليلة الأولى من التداول في العام الجديد".

وأضاف: "رغم أن اضطراب الإمدادات لا يزال يمثل تهديدا غير محقق، تظهر السوق الحقيقة علامات على الضعف الفعلي مما يقلل بشكل أساسي من تأثير المخاطر الجيوسياسية".

وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.

وارتفع الخام 2% تقريبا، أول أمس الثلاثاء، بعدما خسر أكثر من 3% يوم الاثنين الماضي،  وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا  حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.

اقرأ أيضا

المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع

بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 2:47 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

تراجع النفط متأثرا بتوقعات أسعار الفائدة.. و"برنت" عند ٧٧ دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط 1:56 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

النفط يسجل أول خسارة سنوية منذ 2020

النفط 11:21 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

النفط يفقد 1.58% من قيمته .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

انخفاض أسعار النفط 9:50 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

النفط يواصل الصعود رغم قلق المستثمرين .. و"برنت" عند 81 دولارا للبرميل

اقرأ أيضا

أسعار الأسهم
2:15 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

أفضل أداء منذ 12 شهرا .. الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية تقفز 10.88%

ارشيفية
9:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

ماذا قال البنك الدولي عن اقتصاد المملكة في 2024؟

أراضي سكنية
8:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

فشل الشركات الناشئة
4:20 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 دورس تعلمها من فشل الشركات الناشئة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام فارس
2:03 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. للمعلمين والمعلمات.. بشرى سارة بشأن العلاوة السنوية‬ في ⁧‫نظام فارس‬⁩

الاحوال المدنية
1:40 ص الخميس، 11 يناير 2024

أوقات دوام الأحوال المدنية في مناطق المملكة .. و16 خطوة لحجز موعد للحضور

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:35 ص الخميس، 11 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 29 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في جازان

WhatsApp Image 2024-01-11 at 12.27.30 AM
1:32 ص الخميس، 11 يناير 2024

خطوات تسجيل الدخول في بوابة نور للمعلمين والطلاب

WhatsApp Image 2024-01-10 at 7.25.11 PM
1:16 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

حساب المواطن
12:30 ص الخميس، 11 يناير 2024

في حال وجود إيقاف خدمات.. هل يمكن التسجيل بحساب المواطن؟