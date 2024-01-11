قفزة في أسعار النفط .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

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قفزت أسعار النفط أمس الأربعاء وواصلت مكاسبها لليوم الثاني إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين دولة الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية. اضافة اعلان





صعود خام برنت :





حركة متقلبة في الأسعار:

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:59 بتوقيت غرينتش بعدما انخفضت إلى 77 دولارا للبرميل في وقت سابق.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل.وقال أولى هانسن من ساكسو بنك "غالبا ما يحدث هذا النوع من الحركة المتقلبة للأسعار في الأسابيع القليلة الأولى من التداول في العام الجديد".وأضاف: "رغم أن اضطراب الإمدادات لا يزال يمثل تهديدا غير محقق، تظهر السوق الحقيقة علامات على الضعف الفعلي مما يقلل بشكل أساسي من تأثير المخاطر الجيوسياسية".وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.وارتفع الخام 2% تقريبا، أول أمس الثلاثاء، بعدما خسر أكثر من 3% يوم الاثنين الماضي، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.