تراجع النفط متأثرا بتوقعات أسعار الفائدة.. و"برنت" عند ٧٧ دولارا للبرميل

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تراجعت أسعار النفط في آخر التعاملات، وانخفض خام برنت ستة سنتات، أي ما يعادل 0.1%، إلى 76.98 دولار للبرميل.



انخفاض أسعار النفط اضافة اعلان

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أي 0.2%، إلى 71.54 دولار، بعد أن ربح كلا الخامين القياسيين نحو دولارين في التعاملات السابقة.





وقلص متداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى كبح مكاسب أسعار النفط، كما أثر ارتفاع الدولار على الأسعار.





وتوقع اقتصاديون ومحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار.



ويتوقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب. ومع ذلك، يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية.





وفي الصين، أظهرت بيانات حكومية أن توقعات المستثمرين بإجراءات تحفيز اقتصادي جديدة زادت بعد انكماش التصنيع للشهر الثالث في ديسمبر.





ومن شأن أي تحفيز من هذا القبيل للنمو الاقتصادي أن يعزز الطلب على النفط ويدعم أسعار الخام.