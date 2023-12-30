النفط يسجل أول خسارة سنوية منذ 2020

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انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل أول خسارة سنوية منذ عام 2020،
أسعار النفطوانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.15% بما يعادل 11 سنتًا عند 77.04 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.25% و4.4% و12.15% على التوالي، وتتراجع منذ بداية العام الجاري 4% تقريبًا.
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كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.15% أو 12 سنتًا إلى 71.65 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.6% و5.8% و16% على التوالي، وينهي عام 2023 منخفضًا بنسبة 6.1%.