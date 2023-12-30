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النفط يسجل أول خسارة سنوية منذ 2020

ارتفاع أسعار النفط
النفط
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انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل أول خسارة سنوية منذ عام 2020،

أسعار النفطاضافة اعلان

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.15% بما يعادل 11 سنتًا عند 77.04 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.25% و4.4% و12.15% على التوالي، وتتراجع منذ بداية العام الجاري 4% تقريبًا.
كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.15% أو 12 سنتًا إلى 71.65 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.6% و5.8% و16% على التوالي، وينهي عام 2023 منخفضًا بنسبة 6.1%.

أسعار النفط عند التسوية

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كشفت ارتفاع حجم الإنتاج الشهري إلى 410.7 مليون برميل في أكتوبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بينما تراجع معدل الإنتاج اليومي إلى 13.248 مليون برميل خلال الشهر، وهو أول انخفاض منذ شهر أبريل الماضي.

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