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تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في حرب غزة

أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
أ أ
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء بعدما أسهمت محادثات وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

تغير أسعار النفط

وبحلول الساعة 0423 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 88.30 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.16 بالمئة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

محادثات الهدنة في حرب غزة

وغادر وفد حركة حماس القاهرة في وقت متأخر من يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة قدمته دولة الاحتلال في مطلع الأسبوع.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في الأول من مايو حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبًا على الطلب على الخام.

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