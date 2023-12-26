النفط يواصل الصعود رغم قلق المستثمرين .. و"برنت" عند 81 دولارا للبرميل

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واصلت أسعار النفط، الصعود، حيث قفزت بأكثر من 2 % اليوم لتصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا بسبب الصراع في الشرق الأوسط.





أنظار المستثمرين تتجه للفيدرالي الأمريكي: اضافة اعلان



ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت:



توقعات بأن يقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة:



كما تتجه أنظار المستثمرين باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا في خفض أسعار الفائدة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.وحدث الانتعاش في إطار حركة تداول قليلة نظرا لإغلاق بعض الأسواق في العطلات الحالية ليضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت حوالي ثلاثة بالمئة بعد هجمات الحوثيين على سفن، ما عطل حركة الشحن والتجارة العالمية في وقت لا تتجلى فيه أي بوادر على انحسار الصراع بين إسرائيل وحماس.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.79 دولار، أي 2.3 في المائة إلى 80.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، وبلغ في وقت سابق 81.23 دولار، في أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار، أي 2.6 في المائة إلى 75.45 دولار للبرميل.وعلى الرغم من المخاوف المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط وتحول مسار سفن الشحن، لم يتأثر المعروض الفعلي بعد. وقالت شركة ميرسك يوم الأحد إنها ستستأنف الشحن عبر البحر الأحمر ما قلص المخاوف إلى حد ما.وانتعش النفط أيضا جراء توقعات بأن يقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض كلفة الاقتراض الاستهلاكي، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.