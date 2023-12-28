النفط يفقد 1.58% من قيمته .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.58% وتسجل 78.39 دولارا للبرميل وذلك بعد أن سجل سعر البرميل خلال الأيام الماضية نحو 80 دولار.



أسعار النفط اضافة اعلان



عودة شركات الشحن إلى البحر الأحمر



تأثير الحرب في غزة مستمر على أسواق النفط



انخفاض أسعار الفائدة يحفز الطلب على النفط



وشهدت أسعار النفط في آخر جلسة انخفاضا بنسبة 1.5%، وتراجع أسعار خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل.وفي جلسة سابقة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إذ هبطت 0.1 في المائة إلى 81.02 دولار للبرميل، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي انخفض 0.2 في المائة إلى 75.45 دولار للبرميل.وعلى الرغم من استمرار هجمات البحر الأحمر، استأنفت شركات شحن كبرى مثل "ميرسك" الدنمركية و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.ومن المتوقع أن تعلن "هاباج لويد" الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم.ويظل احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسة لمعنويات السوق.ومن العوامل التي حدت أيضا من تراجع أسعار النفط استمرار دعم السوق بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في 2024.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.