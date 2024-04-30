أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30 إبريل.. عيار 21 يُسجل 246 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الثلاثاء 30 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 281.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 258.23 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 246.50 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.28 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 164.33 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 281.71 ريال
الذهب عيار 22 258.23 ريال
الذهب عيار 21 246.50 ريال
الذهب عيار 18 211.28 ريال
الذهب عيار 14 164.33 ريال
الذهب عيار 12 140.85 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,7612 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,972 ريال
أسعار كيلو الذهب 281,706 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 282.71 ريال
الذهب عيار 22 259.15 ريال
الذهب عيار 21 247.38 ريال
الذهب عيار 18 212.04 ريال
الذهب عيار 14 164.92 ريال
الذهب عيار 12 141.36 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,792ريال
أسعار جنيه الذهب 1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب 282,710 ريال