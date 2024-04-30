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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30 إبريل.. عيار 21 يُسجل 246 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 281.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 258.23 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 246.50 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.28 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.33 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           281.71 ريال
الذهب عيار 22            258.23 ريال
الذهب عيار  21            246.50 ريال
الذهب عيار  18             211.28 ريال    
الذهب عيار  14           164.33 ريال
الذهب عيار 12             140.85 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,7612 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,972 ريال
أسعار كيلو الذهب   281,706 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            282.71 ريال
الذهب عيار 22              259.15 ريال
الذهب عيار  21            247.38 ريال
الذهب عيار  18             212.04 ريال    
الذهب عيار  14             164.92 ريال
الذهب عيار 12               141.36 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,792ريال
أسعار جنيه الذهب        1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب     282,710 ريال

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