"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

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رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 0.2% إلى 0.4% خلال عام 2023. اضافة اعلان

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنها خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3.6% إلى 3.5% خلال عام 2024.





تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي



المملكة تدخل نادي الاقتصادات التريليونية عالميًا



أسرع اقتصادات مجموعة العشرين



وتوقعت الوكالة أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني 2023 بالنظر إلى خفض المملكة لإنتاجها من النفط.وبينت أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في المملكة 2.5% خلال عام 2023، وأن يبلغ 2.1% خلال عام 2024.في الوقت نفسه، أعلن تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار.وصنفت تقارير المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي اقتصاد المملكة بأنه أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في العام 2022.تحقيق مستهدفات عام 2025وينضم اقتصاد المملكة عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين