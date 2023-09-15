لأول مرة.. سيولة اقتصاد المملكة تقفز إلى 2.68 تريليون ريال

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سجلت السيولة في اقتصاد المملكة أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 7 من سبتمبر الجاري، عند 2.681 تريليون ريال، مقابل 2.678 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له. اضافة اعلان

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" التي اعتمدت على بيانات البنك المركزي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.11% نحو ثلاثة مليارات ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له.

كما ارتفع عرض النقود 7.45% نحو 186 مليار ريال منذ نهاية 2022، حينما كان 2.495 تريليون ريال.





السياسة النقدية التوسعية





ما هو "عرض النقود ن3"؟





النقد المتداول خارج المصارف



وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.وتعد هذه السياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.يشار إلى أن "عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".كما أن "الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب" 0.32 في المئة، مقارنة بالأسبوع السابق له.بينما ارتفع عرض النقود ن2 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية" 0.05 في المئة، مقارنة بالأسبوع السابق له.