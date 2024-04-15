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رقم قياسي.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب التوتر بالشرق الأوسط

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وحومت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار الذهب بسبب التوتر بالشرق الأوسط

 وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2350.59 دولار للأوقية "الأونصة".
فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 2366.40 دولار للأوقية.


أسعار المعادن الأخرى

 كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 27.98 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 973.05 دولار للأوقية, بينما نزل البلاديوم 1% إلى 1038.99 دولار للأوقية.
والجمعة، بلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأوقية.

انخفاض العقود الأمريكية الآجلة

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2366.40 دولار للأوقية.
وتسببت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددًا بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة.

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