عالميًا.. الذهب يواصل صعوده ويقترب من تسجل رقم قياسي جديد

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في أحدث تعاملات، اليوم الثلاثاء، تحركت أسعار الذهب عالميًا لتقترب من تسجيل مستوى قياسي مرتفع سجلته في الجلسة السابقة.

وحسب "Investing"، فإن ذلك يأتي مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيجري ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.





الذهب يواصل صعوده ويقترب من تسجل رقم قياسي جديد



أسعار الذهب والدولار الآن



أسعار المعادن الأخرى



ووفق مراقبين، فقد سجل الذهب سعرًا قياسيًا جديدًا، على الرغم من أن هذا الصعود جاء وسط ظروف التشبع في الشراء، مما أدى إلى تراجع طفيف، ومع ذلك، كانت التراجعات الأخيرة في الذهب ضئيلة بطبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للدخول.وتوقفت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مارس.وفي الوقت الذي قلص فيه المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في يونيو إلى 59% بعد البيانات، يميل الذهب إلى الارتفاع عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.9% إلى 2278 دولار للأوقية.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2258 دولار للأوقية، حيث يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله أمس.وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.785 نقطة.في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 25.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 907.45 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1.008.44 دولار.