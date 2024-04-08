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أسعار اليوم.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع
أسعار الذهب
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وسط عمليات مضاربة على المستوى العالمي، واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ارتفاعها القياسي.

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي اضافة اعلان

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2335.73 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % لتصل إلى 2354.50 دولارًا.

أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وحسب "رويترز"، فقد واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الاثنين مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % لتصل إلى 27.77 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 927.78 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1001.76 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام

يأتي هذا في الوقت الذي، أدت فيه عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12 % منذ بداية العام.

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