أسعار اليوم.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة

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وسط عمليات مضاربة على المستوى العالمي، واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ارتفاعها القياسي.





الذهب يواصل ارتفاعه القياسي



أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب



أسعار المعادن النفيسة الأخرى



ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2335.73 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % لتصل إلى 2354.50 دولارًا.وحسب "رويترز"، فقد واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الاثنين مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % لتصل إلى 27.77 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 927.78 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1001.76 دولار.يأتي هذا في الوقت الذي، أدت فيه عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12 % منذ بداية العام.