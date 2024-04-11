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عالميًا.. الذهب يرتفع وينتظر بيانات مهمة اليوم

الذهب - ارتفاع اسعار الذهب
أسعار الذهب
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وسط انتظار بيانات مهمة اليوم، ارتفعت أسعار الذهب وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.اضافة اعلان

الذهب يرتفع وينتظر بيانات مهمة اليوم

 وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % مسجلاً 2334.64 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 09:08 بتوقيت جرينتش.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 27.93 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 أمس الأربعاء.
وارتفع البلاتين 1.3 % إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 %إلى 1056.31 دولار.

بيانات مهمة على طريق الذهب اليوم

ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة اليوم، حيث تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي عند الساعة 15:30 بتوقيت المملكة ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على السوق بقوة.

احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

وتمثل مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية، بعض الرياح المعاكسة لأسعار الذهب، إلا أن التوقعات بالنسبة للذهب أصبحت الآن غائمة إلى حد ما بسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من المزيد من المكاسب في الذهب، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك.

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