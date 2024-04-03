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عالميًا.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية وسط مخاوف من التضخم الأمريكي

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط.اضافة اعلان
ويأتي هذا فضلًا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2283.76 دولاراً للأوقية.
 كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.0% إلى 2304.20 دولارات.

أسعار المعادن النفيسة

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 1.0% إلى 26.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 926.80 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1011.62 دولاراً.
ارتفاع أسعار الذهب يأتي وسط توقعات من أن تزيد المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على السبائك كوسيلة للتحوط، مع تجاهل المتعاملين الشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات

وحسب صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن يكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، حتى مع ظهور بيانات اقتصادية أقوى في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول خفض الفائدة.

انتعاش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انتعاش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، مع ارتفاع أسعار المواد الخام مما أثار مخاوف من احتمال عودة التضخم.

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