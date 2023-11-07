بعد 7 جلسات ارتفاع.. سوق الأسهم يتراجع 2.89 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم
السعودية الرئيس اليوم 2.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10945.97 نقطة، وبتداولات بلغت
قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 185 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة
ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
ارتفاع سعر 84 شركة
وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، والمواساة، ودور، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات ملاذ
للتأمين، والآمار، والعمران، ومجموعة فتيحي، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات،
حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و9.99%.
الشركات الأكثر انخفاضاً
الشركات الأكثر نشاطا بالكمية
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.