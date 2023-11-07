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بعد 7 جلسات ارتفاع.. سوق الأسهم يتراجع 2.89 نقطة

اسعار الاسهم
أسعار سوق الأسهم
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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 2.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10945.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.اضافة اعلان


ارتفاع سعر 84 شركة

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 185 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، والمواساة، ودور، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا.


الشركات الأكثر انخفاضاً

أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، والآمار، والعمران، ومجموعة فتيحي، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و9.99%.
الشركات الأكثر نشاطا بالكمية
 فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


انخفاض السوق الموازية

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 309.74 نقاط ليقفل عند مستوى 22306.80 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 956 ألف سهم.

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