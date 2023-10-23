تراجع سعر 212 شركة.. ومؤشر الأسهم يخسر 202.97 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم
منخفضاً 202.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10293.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7
مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 212 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.
وكانت أسهم
شركات مجموعة الحكير، وسلامة، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية،
وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا.
ارتفاع أسعار أسهم "الحكير وسلامة وكابلات
الرياض"
وجاءت أسهم شركات مجموعة تداول، وحلواني اخواني، وثمار، والأبحاث والإعلام، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضا ما بينً 9.74% و7.49%.