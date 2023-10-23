تراجع سعر 212 شركة.. ومؤشر الأسهم يخسر 202.97 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 202.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10293.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 212 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.





ارتفاع أسعار أسهم "الحكير وسلامة وكابلات الرياض"





أسهم الراجحي وأرامكو والأهلي الأكثر نشاطاً



تراجع السوق الموازية 579 نقطة



وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وسلامة، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات مجموعة تداول، وحلواني اخواني، وثمار، والأبحاث والإعلام، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضا ما بينً 9.74% و7.49%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 579.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22777.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.